We konden vorige week al vertellen dat het volgende seizoen van Destiny 2 – Season of the Wish – eind deze maand van start zal gaan, wat tevens als aanloop moet gaan dienen naar de uitbreiding The Final Shape, mocht die niet uitgesteld zijn.

Het nieuwe seizoen zal in ieder geval op 28 november afgetrapt worden en daarin zal de focus gelegd worden op de Riven en de Dreaming City. Natuurlijk kunnen spelers tijdens dit seizoen een reeks nieuwe activiteiten, gear en geheimen ontdekken. Nu heeft Bungie in een persbericht de teaser trailer van het aankomende seizoen met ons gedeeld.

De ontwikkelaar vermeldt tevens dat er – na de lancering van The Final Shape – overgestapt gaat worden naar de gloednieuwe Episodes. In dit format moet er elke zes weken een nieuwe Act van een Episode uitgebracht gaan worden, wat weer verhalende elementen met zich meebrengt.