Eerder deze week kondigde Rocksteady aan dat ze zouden beginnen met een videoreeks rondom Suicide Squad: Kill the Justice League. In deze video’s zal de ontwikkelaar dieper ingaan op de verschillende aspecten van de game en de eerste aflevering draait om het verhaal en de gameplay.

De video is net geen 20 minuten lang en kan je hieronder bekijken. Het staat bol van de actie, waarmee je een helder beeld van de gameplay krijgt. Gezien het een klein jaar geleden is dat we voor het laatst iets van de game te zien kregen, werd het wel weer tijd. Check het dus zeker even!

Verder is er nog een trailer vrijgegeven die de pre-order bonussen laat zien, die check je onder de lange gameplay video. Suicide Squad: Kill the Justice League is vanaf 2 februari 2024 verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.