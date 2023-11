De Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED werkt momenteel, onder andere, aan een vervolg op het (uiteindelijk) populaire Cyberpunk 2077. Er is echter nog bitter weinig bekend over deze mysterieuze sequel, die momenteel de codenaam ‘Project Orion’ draagt. Magda Zych van CD Projekt RED sprak met Gaming Bolt over de toekomst van de franchise en liet hierbij een interessant weetje los.

Volgens haar zouden toekomstige Cyberpunk games zich namelijk niet per se in Night City moeten afspelen: eender welke stad die hard aangetast is door het kapitalisme zou namelijk wel werken.

“As [Cyberpunk creator] Mike Pondsmith said, cyberpunk as a genre is a kind of warning of what might happen if we’re not careful as a race. It’s not such an abstract sci-fi idea. I think these kinds of stories can take place anywhere that uber-capitalism develops, causing the collapse of societies. Night City is just a place like any other city, real or imagined.”