Na hardnekkige geruchten en het opduiken van The Last of Us: Part II voor de PlayStation 5 in de backend van het PlayStation Network, doken er gisterenavond laat ook nog screenshots van de game op. Kort daarna heeft Naughty Dog de game maar officieel aangekondigd en daarmee is The Last of Us: Part II Remastered een feit.

De game is in ontwikkeling voor logischerwijs de PlayStation 5 en verschijnt al op 19 januari 2024. Mocht je de game voor de PlayStation 4 gekocht hebben, dan kun je voor ongeveer een tientje upgraden naar de PS5-versie. Deze nieuwe editie bevat qua gameplay precies hetzelfde als het origineel en daar bovenop een aantal extra’s.

No Return

No Return is een gloednieuwe modus die omschreven wordt als roguelike survival, waarin je de combat van The Last of Us: Part II op een nieuwe, frisse manier zal ervaren. Dit gebeurt in random gevechten die je aan kunt gaan met verschillende personages.

Ieder personage komt met unieke vaardigheden, waardoor er afwisseling is qua speelstijl. Je kunt hierbij kiezen voor stealth, maar ook harde actie. Hierbij stipt Naughty Dog aan dat je tegenover een variatie van vijanden komt te staan die unieke twists kennen, wat de actie meer onvoorspelbaar maakt.

Door te blijven spelen zul je nieuwe personages, skins en meer vrijspelen. Voorafgaand aan elke run kun je ook kiezen welke beloningen je wilt verdienen als je succesvol bent. Meer details over No Return worden binnenkort bekendgemaakt.

Guitar Free Play

In de game is het net zoals in het origineel mogelijk om gitaar te spelen en dat tilt Naughty Dog naar een hoger niveau. De remastered editie komt met een Guitar Free Play modus. In deze modus kun je dus vrij muziekmaken met de in-game gitaar en je krijgt zelfs extra’s vrij te spelen zoals nieuwe instrumenten. Liefhebbers van muziek krijgen dus in de game de mogelijkheid om nog creatiever met de gitaar en toebehoren om te gaan.

Behind the scenes

Benieuwd hoe de ontwikkeling is gegaan, dan krijg je daar nu een uitgebreide kijk op. Deze nieuwe editie is voorzien van een ‘behind the scenes’ onderdeel, waarin je te weten komt hoe de ontwikkelaar de game tot leven bracht. Ook kun je aan de slag in ‘Lost Levels’, wat stukken game zijn die de uiteindelijke release niet hebben gehaald. Deze levels zijn niet volledig afgerond, maar desalniettemin leuk om doorheen te gaan. De content is ook voorzien van commentaar voor meer context.

Over commentaar gesproken, dit is tevens toegevoegd aan de cutscènes; ingesproken door game director Neil Druckmann en narrative lead Halley Gross, alsook acteurs Troy Baker, Ashley Johnson en Laura Bailey. Zij geven meer inzicht op het verhaal en de personages. Dit zou spelers een beter idee van de benadering van het verhaal moeten geven.

Verder mogen we natuurlijk technische verbeteringen verwachten, zoals een 4K output in de Fidelity modus en 1440p upscaled tot 4K in de Performance modus. Ook zal er een onbegrensde framerate zijn voor mensen die een tv hebben die ondersteuning biedt voor VRR. Verwacht betere textures, meer details, verbeterde schaduw kwaliteit en meer. Afsluitend bevat de uitgave nog ondersteuning voor de haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense controller.

The Last of Us: Part II Remastered W.L.F. Edition

De game is vanaf 5 december in pre-order te plaatsen en hierbij heb je de keuze uit een standaard editie en de W.L.F. Edition. Deze laatste editie is exclusief verkrijgbaar via PlayStation en bevat naast de game de nodige extra’s. Hieronder een afbeelding die alle content laat zien.