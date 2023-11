Naughty Dog bracht eerder The Last of Us: Part I al naar de PlayStation 5 en dus is het een logische stap om het vervolg eenzelfde behandeling te geven. Officieel is dit nooit aangekondigd, maar het is aannemelijk dat het er vroeg of laat van gaat komen.

PlayStation Game Size op X, die de backend van de PlayStation Store/Network in de gaten houdt, meldt dat er een PlayStation 5 versie van The Last of Us: Part II is toegevoegd aan het PlayStation Network. Dit suggereert dat er een native port onderweg is.

Dit volgt op eerdere geruchten. Zo had een Naughty Dog ontwikkelaar een remaster van The Last of Us: Part II op z’n LinkedIn profiel staan. Daarnaast heeft componist Gustavo Santaolalla een opmerking gemaakt over nieuwe edities van deze game in een interview.

Wellicht dat de game officieel tijdens The Game Awards over een paar weken officieel aangekondigd wordt.