Vorige week kondigde Naughty Dog officieel een remaster aan van The Last of Us: Part II. Het spel zal onder andere nieuwe content krijgen in de vorm van levels die verwijderd waren uit het origineel en een roguelike modus. Dat is echter niet het enige waar Naughty Dog mee bezig is volgens de laatste geruchten.

Jordan Middler, een host van VGC’s podcast, gaf aan dat hij van een bron te horen heeft gekregen dat The Last of Us: Part 2 Remastered een project was voor nieuwkomers bij Naughty Dog om in te werken. Het doorgewinterde team onder leiding van Neil Druckmann zou werken aan een gloednieuw IP.

From what I was told from one person, this was more of a project for new hires to get them in the game. Druckman’s team is full steam ahead on an original. One doesn’t takeaway from the other afaik — Jordan Middler (@JordanMiddler) November 18, 2023

The Last of Us: Part II Remastered komt op 19 januari uit voor de PS5. Spelers die het origineel bezitten kunnen upgraden naar de PS5-versie voor 10 euro.