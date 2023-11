Baldur’s Gate 3 is één van de best beoordeelde games van dit jaar en is reeds verkrijgbaar op de pc en PlayStation 5 met nog een Xbox versie in het verschiet. Velen hebben de game inmiddels aangeschaft en gespeeld, maar als je nog twijfelt is er nu een trial beschikbaar die je wellicht over de streep trekt.

Larian Studios heeft namelijk een twee uur durende trial beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus Premium abonnees. Daarmee kunnen geïnteresseerden even van de game proeven en hoewel twee uur weinig is voor een game van deze omvang, zou het voldoende moeten zijn om het een beetje te leren kennen.

Check ook zeker onze review voor meer informatie over Baldur’s Gate 3. PlayStation Plus Premium abonnement nodig? Je kunt nu tegen korting een abonnement aanschaffen of voordelig upgraden.