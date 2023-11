Afgelopen weekend kondigde Naughty Dog The Last of Us: Part II Remastered aan voor de PS5. Volgens Naughty Dog zal de remastered versie verbeterde graphics hebben en een native 4K tv-output in de Fidelity modus.

Om de verbeterde graphics te tonen hebben Naughty Dog en PlayStation een reeks screenshots van het spel gedeeld die je hieronder kunt bekijken. Naast de technische verbeteringen zullen spelers ook een aantal nieuwe modi kunnen ontdekken.

The Last of Us: Part II Remastered komt op 19 januari 2024 uit. Er is nog geen pc-versie aangekondigd.