Met de naderende release van Suicide Squad: Kill the Justice League krijgen we nu steeds meer van de game te zien en ook heeft ontwikkelaar Rocksteady Studios nu aangekondigd dat er een gesloten alpha test aan zit te komen.

Deze test zal op 30 november om 15:00 uur van start gaan en duren tot en met 4 december 21:00 uur. De test is beschikbaar op alle platformen waarvoor de game zal uitkomen en hoewel het een gesloten test is, kan je je er wel voor aanmelden.

Mocht je interesse hebben, dan kan je hier terecht. In deze alpha test is het mogelijk om een kleiner, meer specifiek gedeelte van de campagne van de game te spelen en Warner Bros. Games stipt hierbij aan dat het niet representatief is voor de uiteindelijke game.