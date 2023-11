Dat Bethesda Game Studios na de release van Starfield nog steeds met de game bezig is, is wel duidelijk. Zo werd er gisteren weer een nieuwe update uitgebracht voor de actie-RPG. Nu is ook bekend hoeveel mensen er nog aan de Microsoft-exclusive werken.

Director Todd Howard heeft in een interview met Wired gezegd dat er nog rond de 250 mensen met Starfield bezig zijn. De ontwikkelaar bestaat uit 450 man personeel, dus minder dan de helft is met andere projecten bezig. Onder zo’n ander project valt Fallout 76 en er wordt ongetwijfeld ook gewerkt aan The Elder Scrolls VI.

“You’re talking to me, but there’s 450 people here. We still have people that work on [Fallout] 76, we have about 250 on Starfield.”