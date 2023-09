Met de Starfield release begin deze maand heeft Microsoft eindelijk weer een echt grote knaller te pakken. De game is ook een groot succes, getuige de inmiddels meer dan 10 miljoen spelers. Dat is ook reden genoeg om de game lang te blijven ondersteunen. Eén manier is via mod support, die in 2024 verwacht mag worden.

Verder is Bethesda Game Studios van plan om Starfield voor zeker 5 jaar te blijven ondersteunen. Dit valt op te maken uit de woorden van game director Todd Howard in de AIAS Game Maker’s Notebook-podcast (via GamesRadar+). De benadering vooraf was al dat ze de game hebben gemaakt met de intentie dat mensen het lang zouden blijven spelen, iets wat bij eerdere titels van de ontwikkelaar ook het geval was (en is).

“One of the things we’ve learned from our previous games, from Skyrim, from Fallout, is that people want to play them for a very long time. So Starfield, I would say, was the most intentional, going into it, that this is a game people are going to play for a long time.”

Een belangrijke pijler in de ondersteuning is de mod support, die zoals genoemd volgend jaar zal verschijnen. Daarnaast valt uit het antwoord op te maken dat Bethesda zelf ook kijkt naar nieuwe content boven de content die alsmaar toeneemt vanuit de modding community.

“Even a game like Skyrim – which if you look at it at launch was still a really, really big game – if you look at it today with add-ons and mods it’s a much bigger game. It’s still a game that’s played 12 years later in large numbers for us. I think if you look at your audience, they get used to a game and they usually want to plus-one it. They want to add XYZ, and the developers, we usually do as well.”

“But it’s also one where, OK, what does Starfield look like in three months, what does it look like in six months, a year, two years, three years, four years, five years? We’ve learned that that’s going to happen so let’s be ready for it, make the most of it, and embrace it. That’s both what we do here and with our modding community.”