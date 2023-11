Kan je wel wat extra XP gebruiken in Call of Duty: Modern Warfare 3? Dan kan je vanaf vandaag je slag slaan. Je krijgt namelijk voor een bepaalde tijd dubbele XP uitgekeerd bij het spelen van de game.

Activision meldt via een X-post dat er vandaag om 19:00 uur een ‘Double XP’-actie van start zal gaan in Call of Duty: Modern Warfare 3. Dit zal duren tot en met 27 november 2023, dus je kan bijna een week lang dubbel zoveel XP verdienen.

De dubbele XP die je kunt verdienen geldt voor de wapens, speler levels en Battle Pass.