Het was eigenlijk al geen geheim meer en daarom besloot CD Projekt RED gisteren officieel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition te onthullen. Zoals de titel al doet vermoeden, krijg je met dit pakket de basisgame en de nieuwe uitbreiding Phantom Liberty, samen met een sloot aan patches en updates die de afgelopen jaren zijn uitgerold.

Mocht je de game al hebben uitgespeeld en toch hunkeren naar meer, bijvoorbeeld om nogmaals de Trophies te verdienen op de PlayStation 5, dan kom je wellicht wat bedrogen uit. Een woordvoerder van de ontwikkelaar heeft namelijk aan Push Square bevestigd dat deze editie geen aparte Trophy set zal krijgen. Dat is ietwat opvallend, gezien de studio dat eerder wel heeft gedaan met de Game of the Year-uitgave van The Witcher 3: Wild Hunt.

Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de uitbreiding Phantom Liberty niet meegeleverd wordt op de disc, maar in de vorm komt van een voucher die je kunt verzilveren in de PlayStation Store.