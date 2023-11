Asobo Studio wist hoge ogen te gooien met hun A Plague Tale-games en ook wij beloonden A Plague Tale: Requiem met een prachtige score. Het harde werk van de ontwikkelaar uit zich ook in de spelersaantallen en op dat onderwerp kon uitgever Focus Entertainment een nieuwe mijlpaal met ons delen.

A Plague Tale: Requiem heeft namelijk meer dan drie miljoen spelers bereikt sinds de lancering in oktober vorig jaar. Dat zijn mooie aantallen en dus reden om daar even bij stil te staan. De uitgever onthult in hetzelfde bericht op X dat ze de samenwerking met Asobo Studio hebben vernieuwd en dat zij inmiddels druk bezig zijn met hun volgende project.

Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit een nieuw deel in de A Plague Tale-franchise, de studio had immers al eerder vacatures openstaan die specifiek voor het “Plague Team” bedoeld waren.

A heartfelt thank you to the 3 million players who embarked on the haunting journey of #APlagueTaleRequiem! Your support and passion mean everything to us.

Seizing this moment, we're delighted to reveal our renewed collaboration with @AsoboStudio for another exciting project!🎉 pic.twitter.com/yyeQalCwYH

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) November 21, 2023