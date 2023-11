Het volledige roster aan vechtersbazen voor Tekken 8 is inmiddels compleet dankzij Reina, het laatst geïntroduceerde personage. Met Reina werd de serie aan trailers van nieuwe personages beëindigd, dus wat doe je dan als ontwikkelaar en uitgever? Je laat nu trailers zien van personages die nog niet zijn of haar eigen trailer hebben gehad.

Deze reeks wordt afgetrapt met Leo Kliesen, die voor het eerst geïntroduceerd werd in Tekken 6. De martial artist uit Duitsland weet in ieder geval als geen ander rake klappen uit te delen en dat blijkt wel uit de onderstaande trailer. Hij combineert met name snelheid en diverse poses om zijn tegenstanders in het stof te doen bijten.