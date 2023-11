Het is toch ook wat dat we tegenwoordig dit soort koppen moeten schrijven. Speciale en Collector’s Editions van diverse games verschijnen vandaag de dag weleens met een digitale downloadcode in de doos in plaats van een hoesje met een disc erin. Sterker nog, er zijn er ook bij waar de game zelf niet eens bij inbegrepen zit. Gelukkig lijkt Sony daar bij het aankomende The Last of Us: Part II Remastered toch voor een andere insteek te zijn gegaan.

Onze concullega’s bij PushSquare stelden Sony gewoonweg de vraag of The Last of Us: Part II Remastered W.L.F Edition een disc zou bevatten. Dit naar aanleiding van de Firefly Edition van The Last of Us: Part I, die in de Verenigde Staten met disc kwam, maar in Europa niet. Dat is niet het geval met deze game, zo heeft Sony aan hen bevestigd.

The Last of Us: Part II Remastered verschijnt op 19 januari 2024 voor de PlayStation 5.