In Marvel’s Spider-Man 2 krijgen Peter Parker en Miles Morales te maken met Venom, die ingesproken is door Tony Todd. Hij heeft op de Fan Expo in San Francisco aangegeven dat uiteindelijk slechts 10% van alle opgenomen dialogen daadwerkelijk in de game terecht zijn gekomen.

Dus het overgrote deel van de ingesproken lijnen zijn niet voor de game gebruikt. Daarnaast heeft hij ook verklapt dat hij stukjes audio heeft opgenomen waarin aangegeven wordt dat de Symiote overgegeven wordt naar Miles Morales, maar dat is uiteindelijk niet in de game gebeurd.

Ondanks dat slechts een klein gedeelte van zijn werk daadwerkelijk is gebruikt, moet gezegd worden dat Venom uitstekend uit de verf kwam. Of de content die ook is opgenomen, maar niet is gebruikt volledig ongebruikt blijft is afwachten. Insomniac Games heeft immers niet uitgesloten dat er ooit een Venom-game komt.

Het is een beetje afhankelijk van of en wanneer die game komt, maar mogelijk dat de nodige opgenomen lines dan alsnog ingezet kunnen worden. Maar misschien ook niet en verdwijnt het in de prullenbak.