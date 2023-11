We hebben in de Yakuza-games – die nu door het leven gaan als Like a Dragon – behoorlijk wat gebieden en steden mogen verkennen en voor de volgende game, Like a Dragon: Infinite Wealth, zal daar een gloednieuwe regio bijkomen: Honolulu City.

De ambities van Ryu Ga Gotoku Studio zijn in ieder geval torenhoog en dat uit zich onder meer in de grootte van de map. Honolulu City zal namelijk meer dan drie keer zo groot zijn als de Isezak Ijincho regio, wat weer de centrale map was van games zoals Yakuza: Like a Dragon en Lost Judgment.

In het bericht op X deelde de ontwikkelaar ook alvast een collage met de verschillende districten van Honolulu City. Like a Dragon: Infinite Wealth zal op 26 januari lanceren voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.