Hoewel we een maand of drie langer moeten wachten op The Final Shape, is inmiddels wel het nieuwe seizoen van Destiny 2 van start gegaan: Season of Wish. Dit seizoen komt met allerlei nieuwe activiteiten en ook mag er een nieuwe Dungeon verwacht worden.

Met de release van het nieuwe seizoen heeft Bungie een launch trailer uitgebracht en hoewel het seizoen inmiddels al een aantal uren te spelen is, kunnen we de trailer jullie niet onthouden. Bekijk de korte trailer hieronder en krijg een goede indruk van het nieuwe seizoen.

The Final Shape werd eerder deze week uitgesteld naar 4 juni 2024 en om de tijd tussen het einde van Season of Wish en de release van de uitbreiding te overbruggen, zal Bungie met aanvullende activiteiten komen zodat de spelers zich niet hoeven te vervelen.