De intrigerende wereld van Cyberpunk heeft zich binnen een aantal jaren omgetoverd tot een geliefd universum met een (uiteindelijk) uitstekende game, uitbreiding en voltallige anime. Er is echter meer onderweg, namelijk een live-action project, maar CD Projekt RED wil de verwachtingen omtrent een tijdlijn nog wel wat temperen.

Tijdens de laatste kwartaalrapportages heeft de Poolse studio namelijk onthuld dat het live-action project niet voor 2025 zal verschijnen. Chief commercial officer Michał Nowakowski vertelde tijdens de Q3 earnings dat ze met dit project – wat door productiebedrijf Anonymous Content opgepakt zal worden – onder meer het Cyberpunk IP verder willen ontwikkelen.

“We’re not really discussing specifics here, but one of the obvious things that we have announced, not happening next year, but going to be developed or moved in the direction next year, is the project we have announced with Anonymous Content.”