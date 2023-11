Wie het nieuws van Tekken 8 een beetje gevolgd heeft, weet inmiddels dat Bandai Namco geen nieuwe personages meer zal introduceren en het volledige roster dus bekend is. Dat gezegd hebbende, komen er nog wel trailers uit van personages die nog niet in de spotlights hebben gestaan. Dat is nu ook het geval en het gaat dit keer om een bekende uit de reeks: Steve Fox.

Hij werd geïntroduceerd in Tekken 4 en is sindsdien iedere keer van de partij geweest, dus ook ontbreekt hij dit keer niet. De professionele bokser van Britse komaf laat zich zien in deze nieuwe trailer, waarin uiteraard zijn vuisten centraal staan.

Je kunt hieronder zowel de Engelse als Japanse trailer bekijken. Tekken 8 is vanaf 26 januari verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.