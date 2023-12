Rocksteady is druk bezig om Suicide Squad: Kill the Justice League in beeld te brengen en heeft dit de afgelopen periode gedaan door de speelbare personages eens onder de loep te leggen. Eerder verschenen er al trailers voor Harley Quinn, King Shark en de meest recente was Captain Boomerang. Nu is ook het laatste lid van de Suicide Squad te zien in zijn eigen trailer: Deadshot.

Floyd Lawton staat erom bekend de meest dodelijke huurmoordenaar te zijn en beschikt over uitstekende kennis en vaardigheden aangaande allerlei soorten schietijzers. Niet zo vreemd ook dat hij altijd zijn doelwit weet te raken en hij is erop uit om wraak te nemen op de Green Lantern, één van de leden van de Justice League.

Hieronder kan je Deadshot zo’n beetje alles overhoop zien schieten in de nieuwe trailer.