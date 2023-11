De laatste dagen is ontwikkelaar Rocksteady begonnen met de PR-machine van Suicide Squad: Kill the Justice League wat aan te wakkeren. We kregen al eerder veel nieuwe gameplay te zien en nu is er ook een trailer online gezet die wat inzoomt op één specifiek personage: de psychopathische Harley Quinn.

Harley Quinn is één van de vier speelbare personages en ze heeft heel wat wapens en gadgets in haar arsenaal zitten (sommige dingen heeft ze zelfs gestolen van Batman). Ze is onvoorspelbaar en ze houdt van totale chaos: een ideaal teamlid van de Suicide Squad dus! Bekijk haar trailer onderaan dit bericht.

Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt op 2 februari 2024.