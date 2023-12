Het nieuwe seizoen van Destiny 2 is net van start gegaan en dit komt met allerlei nieuwe activiteiten. Daar doet Bungie nog een schepje bovenop, want gisterenavond hebben ze een nieuwe Dungeon gelanceerd: Warlord’s Ruin.

Deze Dungeon werd natuurlijk niet stilletjes toegevoegd, want er is zelfs een launch trailer uitgebracht. Je kunt die natuurlijk hieronder bekijken en als je deze Dungeon wilt spelen, dan dien je de beschikking te hebben over een Lightfall Dungeon Key.

Beschik je over Lightfall + Annual Pass, dan heb je automatisch toegang tot Warlord’s Ruin. Door de Dungeon te spelen en uitdagingen te voltooien, kun je een nieuwe armor-set en de Buried Bloodline Exotic sidearm verdienen.