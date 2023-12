Enkele maanden geleden kondigde Naoki Yoshida, de producer van Final Fantasy XVI, aan dat de game twee uitbreidingen zou krijgen. Normaal gezien zouden we hierover voor het einde van het jaar meer info krijgen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Het is inmiddels december dus… waar blijft dat nieuws?

Uiteraard is december nog een belangrijke maand wat betreft aankondigingen in de gamewereld, want de Game Awards vinden volgende week plaats. De kans is dus wel reëel dat we daar meer te weten zullen komen over de eerste Final Fantasy XVI uitbreiding. Dit wordt ‘bevestigd’ door Yuya Uchida (de Japanse stemacteur van Clive) op X met een cryptische X-post.

‘There are rumors that something will be announced in December, so we have to move forward.’ (dankjewel, Google Translate)



Het is dus nog even afwachten en volgende week weten we hopelijk meer!