Naughty Dog kondigde onlangs The Last of Us: Part II Remastered aan die volgende maand (19 januari) al verschijnt, voor de PlayStation 5. Deze nieuwe uitgave van de game bevat natuurlijk hetgeen we reeds van de PlayStation 4 kennen, maar ook is de game voorzien van wat extra features en content.

Hieronder valt de No Return modus, wat een roguelite is. Veel details hadden we er nog niet over, aangezien Naughty Dog ten tijde van de aankondiging niet al te veel prijsgaf, maar ze beloofden snel meer te delen. Nu is het zover, want er is een trailer verschenen.

In de trailer hieronder zie je wat No Return precies te bieden heeft. Hieruit kunnen we opmaken dat je een reeks van levels voor je kiezen krijgt met willekeurige uitdagingen, gameplay modifiers en meer. Naar verluidt beschikt deze modus over 12 verschillende locaties en de speelbare personages zijn zoal: Ellie, Abby, Tommy, Jesse, Dina en Lev.

Via X heeft Naughty Dog nog een video gedeeld, waarin ze de W.L.F. Edition van The Last of Us: Part II Remastered tonen. Deze editie is vanaf 10:00 uur in pre-order te plaatsen via PlayStation Direct.