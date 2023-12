De games van 2024 | Senua’s Saga: Hellblade II – Ontwikkelaar Ninja Theory maakte in 2017 enorm indruk met hun nieuwste game, ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’. Op het eerste zicht lijkt het een normale actiegame die zich afspeelt in een wereld die doordrenkt is van de Noorse mythologie. Als je de game echter speelt, merk je al snel dat het meer is dan ‘gewoon een actiegame’. Hellblade: Senua’s Sacrifice bracht, op een geslaagde manier, de thematiek van psychologische gezondheid naar het gamemedium en het spel werd een ware hit. Enkele jaren later werd dan ook een vervolg aangekondigd. De ontwikkelaar valt inmiddels onder Microsoft Game Studios en dus is dit één van de grote Microsoft exclusieve games die we dit jaar kunnen verwachten. Dit is Senua’s Saga: Hellblade II.

Senua’s Saga: Hellblade II – Over het verhaal van Senua’s Saga: Hellblade II is momenteel nog niet heel veel bekend. Wel is het duidelijk dat we opnieuw in de schoenen van de titulaire Senua zullen stappen en dat ze opnieuw een tocht onderneemt waarbij ze zowel mentaal als fysiek diep zal moeten gaan. De reis brengt haar ditmaal naar IJsland, waar ze opnieuw geconfronteerd wordt met heel wat (innerlijke) demonen. Alles klinkt nog wat mysterieus en vaag, maar als het verhaal vergelijkbaar wordt met wat we in het eerste deel kregen, dan wordt dit opnieuw een schot in de roos. Verwacht dus weer een diepgaand en emotioneel verhaal met een krachtige boodschap.

Ontwikkelaar Ninja Theory maakte in het verleden al (chaotische) actiegames zoals DmC: Devil May Cry en Heavenly Sword, maar voor Hellblade: Senua’s Sacrifice koos men voor een ietwat ‘rustigere’ aanpak. De combat was een stuk trager en de focus lag duidelijk op het vertellen van een sterk verhaal. Velen halen dan ook de combat aan als hét grootste minpunt van die game, want veel variatie was er eigenlijk niet te vinden in de gevechten. Het budget is voor de sequel de lucht in geschoten, dus hopelijk wordt dit aspect ditmaal wat beter uitgewerkt, want de ontwikkelaar heeft zich in het verleden alleszins al bewezen als het op actiegames aankomt.

Voorlopige verwachting: Hellblade: Senua’s Sacrifice was indertijd een unieke ervaring die zeker de moeite waard is, dus we kunnen wel hopen dat diens sequel, Senua’s Saga: Hellblade II, ons opnieuw zal verbazen. Qua verhaal zal dat hoogstwaarschijnlijk wel weer het geval zijn, dus we zetten ons alvast schrap voor een diepgaand en zwaar avontuur met een boodschap. We hopen echter wel dat het team er ditmaal in slaagt om de combat wat te finetunen met meer variatie en een strakke besturing. Een precieze releasedatum is er vooralsnog niet, maar Senua’s Saga: Hellblade II verschijnt ergens in de loop van 2024 voor de Xbox Series X|S en pc.