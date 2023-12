We zijn zeer te spreken over het tussendoortje wat Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name heet. De game moet zowel de opmars zijn naar het aankomende Like a Dragon: Infinite Wealth en een aantal gaten opvullen in de verhaallijn. Specifieker: waar heeft Kazuma Kiryu al die tijd gezeten?

Er was echter een (klein) mankement: de game werd namelijk uitgebracht zonder de Engelse voice-overs en daardoor kon je de game alleen met Japanse stemmen doorlopen. Ryu Ga Gotoku Studio gaf al aan dat de audiobestanden na de release toegevoegd zouden worden. We weten nu ook (ongeveer) wanneer.

Via X heeft de ontwikkelaar namelijk aangegeven dat de Engelse dub deze maand nog naar de brawler moet komen. Zoals eerder aangegeven zal de update gratis zijn en binnenkort zal men meer details met ons delen.