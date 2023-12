De eerste Grand Theft Auto VI trailer heeft indruk gemaakt. De hype is aan, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hoewel het nog wel even duurt voordat de game uitkomt, doet iedereen er zijn zegje over. De beelden in de trailer zagen er erg goed uit, waardoor de vraag ontstond of dit echt in-game is.

Nu heeft een voormalig Rockstar New England ontwikkelaar, die aan GTA V en Red Dead Redemption 2 heeft gewerkt, gereageerd op de eerste beelden. Hij analyseert het met zijn kennis en komt met een aantal interessante uitspraken.

Mike York, de persoon in kwestie, heeft een video online gezet om dieper in te gaan op de trailer. Hierover zegt hij tot in detail dat de footage allemaal in-game is. De game zal er echt zo uit gaan zien. Dat belooft dus wat.

“This is an in-game cutscene. A lot of the games that you see are done with cinematics and they cut to a scene, and it’s not all in-game… It’s kind of pre-rendered, and then you see it. But everything that you see in a GTA game is all done in-game. Every single cutscene — if you see that building way in the back, you can go to that building, you can climb it, you can jump off it, right? This game is very elaborate, and that’s why it takes them to take so long to make. […] I’m really impressed with how far they’re bringing the graphics for an in-game kind of version of this. A lot of times you see cinematics used, but this is not that, when you play this game, it’s really gonna look like this.”

Mocht je benieuwd zijn naar de hele video van York, zie hieronder: