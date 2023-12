Bandai Namco heeft in de afgelopen periode zeer regelmatig trailers uitgebracht voor Tekken 8, waarin er steeds één personage in de schijnwerpers werd gezet. Ditmaal staat Sergei Dragunov centraal in een eigen trailer. Zijn bijnaam is ‘de witte engel des doods’ en dat maakt hij zeker waar in de onderstaande beelden.

Dit personage werd voor het eerst geïntroduceerd in Tekken 5 en is sindsdien in ieder deel aanwezig geweest. Ook in Tekken 8 kan je niet aan hem ontsnappen. Hij kenmerkt zich door zijn korte combo’s die er uiterst pijnlijk uitzien. Daarnaast laat hij ook zijn speciale move zien, waarbij hij de winterse omstandigheden in Rusland erbij haalt.