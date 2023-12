Hoewel we nog steeds zitten te wachten op de remake van Prince of Persia: The Sands of Time, mogen we binnenkort al een andere, nieuwe game verwachten: Prince of Persia: The Lost Crown. Een 2,5D platformer die enigszins terugkeert naar de roots en waar we lovend over waren naar aanleiding van onze hands-on op de gamescom.

Tijdens The Game Awards heeft Ubisoft een nieuwe trailer getoond, waarin het verhaal van de game verder uitgelicht wordt. Die trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken en ook word je getrakteerd op mooie gameplay beelden. Check het dus zeker even en geniet.

Noteer 18 januari 2024 in de agenda, want vanaf dan ligt Prince of Persia: The Lost Crown in de digitale schappen. Voor de release mogen we echter al een demo verwachten, die verschijnt op 11 januari.