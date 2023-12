Met de release van de Grand Theft Auto VI trailer eerder deze week, staat het web nu vol met allerlei analyses, reactievideo’s en nog veel meer. Iedereen die de trailer gekeken heeft, zal vast wel het één en ander aan bekende beelden voorbij hebben zien komen.

Rockstar Games staat erom bekend situaties uit de realiteit mee te nemen in hun games om daar de draak mee te steken. Dat was ook te zien in de GTA 6 trailer van eerder deze week met de Miami Joker, een twerkende vrouw op het dak van een auto en nog veel meer.

Insider Gaming heeft nu een video gemaakt met alle bekende fragmenten die ook terugkomen in de Grand Theft Auto VI trailer. Check het hieronder en zie hoe goed bepaalde dingen eigenlijk overeenkomen. Leuk detail is ook, de echte Miami Joker heeft inmiddels gereageerd op de trailer, zie onder de video.