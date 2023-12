Ninja Theory werkt al een bijzonder lange tijd aan Senua’s Saga: Hellblade II en we zitten natuurlijk allemaal op een releasedatum te wachten. Helaas is die nog altijd niet bekendgemaakt, maar wel liet de ontwikkelaar tijdens The Game Awards een gloednieuwe trailer zien.

Deze trailer is absoluut de moeite waard om te bekijken en dat doe je hieronder. Hierbij geeft de trailer ook aan dat we de game in 2024 mogen verwachten, al was dat eerder al gemeld. Gezien er nog geen concrete datum is, wekt dat de indruk dat het nog wel een aantal maanden zal duren.

De game zal vanaf de release via Xbox Game Pass beschikbaar zijn. De game verschijnt ook op pc.