In september 2022 werd tijdens een State of Play uitzending de game Rise of the Ronin aangekondigd. Deze titel is in ontwikkeling bij Team Ninja voor de PlayStation 5 en tijdens The Game Awards werd een nieuwe trailer getoond, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.

Ook hebben Sony PlayStation en Team Ninja de releasedatum aangekondigd, de game verschijnt op 22 maart 2024. De game zal in twee edities verschijnen, een standaard editie en een Digital Deluxe Edition. De inhoud daarvan op de afbeelding onder de trailer.