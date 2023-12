Het heeft ontzettend lang geduurd met Skull and Bones, omdat de game keer op keer werd uitgesteld. Sterker nog, de game had eigenlijk eind vorig jaar al moeten verschijnen, maar dat is overduidelijk niet gelukt. Nu hebben we een nieuwe releasedatum gekregen.

Ubisoft liet tijdens The Game Awards een nieuwe trailer van Skull and Bones zien, die bekendmaakt dat de game op 16 februari 2024 verschijnt. Daarmee is een gerucht van onlangs bevestigd en weten we zeker dat de game op die dag te water gelaten wordt. Met een pre-order zal de game overigens drie dagen eerder toegankelijk zijn.

Nog voor de release zal de game al te spelen zijn, want er zal tussen 15 en 18 december een gesloten beta plaatsvinden op alle platformen. Via de website van de game kun je je daarvoor aanmelden.