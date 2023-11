Recent werd uit een interview duidelijk dat Skull and Bones voor 31 maart 2024 zou moeten verschijnen. Ubisoft heeft echter nog geen definitieve releasedatum gecommuniceerd, maar mogelijk is dat 16 februari 2024.

Dit meldt Insider Gaming op basis van bronnen en ze melden ook dat de game via early access vanaf 13 februari al te spelen valt. Om vroegtijdige toegang te krijgen zouden spelers de Premium Edition van de game moeten aanschaffen.

Deze editie zal naar verluidt een euro of 15 tot 20 meer kosten bovenop de reguliere aanschafprijs van de game. Wanneer de officiële aankondiging volgt is nog even afwachten, maar het zou ergens in de komende weken moeten zijn. Wellicht tijdens The Game Awards.