Het is inmiddels wel overduidelijk dat de wereld vol verwachting aan het wachten is op Final Fantasy VII Rebirth, de game won namelijk niet voor niets de prijs van de ‘meest geanticipeerde game’ tijdens The Game Awards. We kregen dan ook, tijdens diezelfde show, een gloednieuwe trailer te zien met meer beelden die ons nog meer doen verlangen naar de release volgend jaar.

Naast gameplay en verhaal, krijgen we ook de theme song van het spel te horen: ‘No Promises to Keep’. Druk dus snel op ‘play’ en geniet van de nieuwe trailer onderaan dit bericht. Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari 2024.