Gamers die ook fan van DC Comics zijn hebben er (veel) langer op moeten wachten dan de bedoeling was, maar begin februari 2024 zal Suicide Squad: Kill the Justice League eindelijk in de winkels liggen. Aangezien de releasedatum in zicht is, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld en er zullen in de komende weken hoogstwaarschijnlijk meer volgen.

De nieuwe video toont het verhaal van Suicide Squad: Kill the Justice League in een notendop. De bekende superhelden zijn namelijk in slechteriken veranderd en de ‘bad guys’ van het DC universum nemen het op zich om ditmaal de ‘good guys’ te zijn.

De nieuwe video van Suicide Squad: Kill the Justice League check je hieronder.