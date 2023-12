De games van 2024 | Alone in the Dark – Als je over de geschiedenis van het survivalhorrorgenre spreekt en je vermeldt enkel titels als Resident Evil en Silent Hill, dan doe je Alone in the Dark onheil aan. Het origineel dateert alweer uit 1992 en stuurde protagonist Edward Carnby naar een huis waar heel wat duistere krachten ronddwaalden. Enkele vervolgen later – waaronder één dat Carnby de degens liet kruisen met piraten en een bizarre episodische reboot die Central Park in New York een bovennatuurlijke geschiedenis toedichtte – stierf de serie echter een stille dood. Tot volgend jaar. Dan wil ontwikkelaar Pieces Interactive de horrorfranchise weer plaatsen waar ze thuishoort: op het allerhoogste schavot.

Alone in the Dark – Daarin slagen is niet bepaald een sinecure. De concurrentie in het horrorgenre is er de afgelopen jaren alleen maar groter op geworden en dat zal in de nabije toekomst niet meteen veranderen. Alone in the Dark heeft echter kosten noch moeite gespaard om opnieuw een impact na te laten. Dat zie je al meteen als je de hoofdpersonages in het onderstaande screenshot bekijkt. Wie wel gezichten, maar geen namen kan onthouden, herkent ongetwijfeld David Harbour (Hopper uit Stranger Things) en Jodie Comer (huurmoordenares Villanelle uit Killing Eve). Op acteervlak zal het dus ongetwijfeld goed zitten. En het moet gezegd worden: het verhaal klinkt misschien wat cliché, maar weet toch onze interesse te wekken.

Privédetective Edward Carnby trekt samen met Emily Hartwood naar een onheilspellend landhuis om daar de onrustwekkende verdwijning van Emily’s oom te onderzoeken. Het verhaal dat hieruit voortvloeit, reproduceert niet zomaar het plot uit het origineel, maar zal een nieuwe kant uitgaan en daarvoor elementen uit Alone in the Dark 2 én 3 aansnijden. De gameplay is volledig op de schop gegaan. De vaste camerastandpunten van weleer zijn vervangen door een traditioneler over-de-schouder perspectief en onze helden zullen zowel vuur- als slagwapens kunnen gebruiken om de bovennatuurlijke dreigingen in het huis het hoofd te bieden. De onderstaande video toont meer, met maar liefst zeven minuten aan gameplay footage.

Voorlopige verwachting: Aan sfeer lijkt het Alone in the Dark alvast niet te ontbreken. Wij menen een oldschool survivalhorrortitel te ontwaren, die dankzij wat hedendaagse toevoegingen – denk bijvoorbeeld aan het cameraperspectief – hoopt met opgeheven hoofd tussen de andere grootheden in het genre te kunnen staan. De tijd zal uitwijzen of het daar ook in zal slagen, maar wij kunnen alvast niet wachten om te zien wat voor gruwelijke geheimen Carnby en Emily zullen onthullen. Hopelijk weet deze remake/reboot – de grens tussen beide lijkt steeds vaker te verwateren – opnieuw een gevestigde waarde terug op de kaart te zetten. En zo blijft de toekomst er uitermate rooskleurig uitzien voor horrorfans.