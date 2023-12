We hebben inmiddels een hoop van Like a Dragon: Infinite Wealth gezien, maar een extra trailer erbij kan nooit kwaad. Deze trailer richt zich op het verhaal van Kazuma Kiryu, de bekende hoofdrolspeler in de serie. De video toont Kiryu die meedeelt dat hij te maken krijgt met de vieze ziekte kanker en dat hij een bucket list heeft opgesteld.

Wat hij, naast het ophalen van oude vriendschappen, zoal op deze lijst gezet heeft, zie je in de onderstaande trailer. Like a Dragon: Infinite Wealth lanceert op 26 januari 2024 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.