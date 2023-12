Naar aanleiding van de eerste Grand Theft Auto VI trailer, is vooral de Florida Joker online te horen over zijn aanwezigheid in de game. Althans, hij is niet letterlijk in de game present, maar een vergelijkbaar personage als hem werd in de trailer getoond. In een eerder bericht kon je lezen dat hij geld wilde zien, maar die kans is minimaal.

Daarom heeft Roger Clark, de stemacteur achter Arthur Morgan van Red Dead Redemption 2 een beter advies. Clark heeft gereageerd dat Lawrence Sullivan (Florida Joker) beter kan kijken naar hoe hij kan kapitaliseren op de situatie in plaats van te klagen bij Rockstar Games, want die gaan niet reageren op zijn berichten.

“You don’t need to talk to them. They’re not going to talk to you. They’ve had people like you trying to sue them for decades, they are lawyered up, man. They know exactly what they can and can’t get away with. If I were you, I would use the notoriety that they just threw your way to my advantage. Capitalise on it somehow. You ain’t getting a job in Home Depot with that face.”