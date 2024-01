Begin vorig jaar bracht Bungie Destiny 2: Lightfall uit, een uitbreiding die ons naar Neomuna op de planeet Neptunus bracht. Met deze uitbreiding werd ook Strand geïntroduceerd en in de seizoenen daarop werd het verhaal richting The Final Shape verder opgebouwd.

Helaas moeten we nog even geduld hebben vooraleer die uitbreiding uitkomt, maar gelukkig is er genoeg in Destiny 2 te doen gezien het nieuwe seizoen pas net een maandje bezig is. Daarnaast beloofde Bungie genoeg activiteiten om je mee te vermaken tot de volgende uitbreiding uitkomt.

Mocht je Lightfall hebben gespeeld, maar de Collector’s Edition hebben misgelopen, dan hebben we goed nieuws. In samenwerking met Bungie mogen we deze editie namelijk weggeven. Deze komt weliswaar zonder een code voor de uitbreiding, maar bevat genoeg andere leuke extra’s:

Pouka Replica

Vanguard Lore Books

Letter from Zavala

Mini-Lithograph

Vinyl Sticker

Emblem

Lightfall Digital Soundtrack

Een must have voor elke speler van Destiny 2 en om kans te maken op deze editie van Lightfall, dien je ons te overtuigen dat wij dit pakket naar jou moeten opsturen. Heb jij een goede reden? Laat ons dat weten door de onderstaande stappen te volgen en wie weet sturen we binnenkort dit pakket naar je op!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Destiny 2 Lightfall' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Bungie zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 8 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bungie.