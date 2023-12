Ubisoft heeft onlangs aangekondigd dat ze bezig zijn met The Division 3, maar tot die game verschijnt blijven ze The Division 2 voorzien van nieuwe activiteiten en updates. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar onderweg en het einde is zeker nog niet in zicht.

Voor The Division 2 is namelijk al geruime tijd een uitbreiding in ontwikkeling, maar vanwege Project Resolve is het beter om dit naar achteren te schuiven. De ontwikkelaar wil eerst dat project volledig uitvoeren en afronden, waarna ze de uitbreiding zullen uitbrengen.

Een logisch gevolg, anders is het één stap vooruit en twee stappen terug. Dit betekent ook dat we nog wat langer geduld moeten opbrengen voor echt nieuwe content, maar als je het Project Resolve bericht doorneemt, is dat het wel waard.

“Initiating Project Resolve meant our team needed to build a solid foundation, which has affected some of our previously announced plans. Following the current season, Year 5 Season 3: Vanguard will release in February 2024, which will include the health updates from Project Resolve in full, as well as the normal seasonal content you expect, like a new Manhunt, Season Pass, and Apparel Event. This does mean we have made the tough decision to move the DLC release to 2025.”