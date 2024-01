De games van 2024 | Tales of Kenzera: ZAU – Electronic Arts heeft in het kader van kleinere ontwikkelaars ondersteunen het EA Originals label opgericht. Onder dit label zijn verschillende fantastische games verschenen, zoals Unravel, A Way Out, maar ook grotere producties als Immortals of Aveum. Heel veel games brengt EA niet onder het Originals label uit, maar als ze dat doen zijn het vaak wel interessante titels. De eerstvolgende release is Tales of Kenzara: ZAU. Deze titel werd tijdens The Game Awards vorig jaar aangekondigd en verschijnt al vrij snel, namelijk op 23 april. De hoogste tijd dus om er even nader naar te gaan kijken.

Tales of Kenzera: ZAU – In Tales of Kenzara: ZAU draait het om Zau, een jonge sjamaan die rouwt vanwege de dood van zijn vader. Er is echter een manier om zijn vader terug te krijgen, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Om dat te realiseren moet hij een deal sluiten met de God van de Dood, die hem op een pad zet naar mythologische landen om daar het gevecht aan te gaan met de uitdagingen die hem voor de voeten geworpen worden. Dit alles is een eerbetoon aan de vader van Abubakar Salim, die overleden is. Games zijn voor hem (Salim) een krachtig medium en hij wil zo zijn rouw proberen te verwerken. Dit op een creatieve manier, waar wij straks ook van kunnen gaan genieten, hoe krom dat in bepaalde zin ook klinkt.

Het interessante aan deze game is dat Zau een verhaal van zijn in-game overleden vader krijgt; dit verhaal schrijft precies het avontuur voor dat hij zal gaan beleven. Tijdens zijn tocht krijgt hij te maken met drie mythologische entiteiten. Normaliter zou je dat beschouwen als een trio van eindbazen, maar het blijkt dat er een diepere complexiteit achter schuilgaat. Dit zal je natuurlijk ontdekken terwijl je van de actie geniet in een 2D perspectief. De game lijkt hierbij elementen te lenen uit de Rayman platformers, maar ook Prince of Persia en andere soortgelijke titels. Daarmee is de opzet van de gameplay relatief traditioneel, maar dankzij het gevarieerde kleurgebruik en afwisselende omgevingen, oogt het als een frisse ervaring.

Voorlopige verwachting: Abubakar Salim heeft een manier gevonden om zijn persoonlijke verwerking om te zetten naar een game, die daarbij traditionele Zuid-Afrikaanse elementen gebruikt in de presentatie. Daarnaast krijg je te maken met een 2D actie-platformgame die erg kleurrijk, maar tegelijk ook vertrouwd oogt. Het is de verhaalvertelling die net dat extra laagje aan de ervaring moet toevoegen. Hoewel we de game nog niet gespeeld hebben en er slechts één trailer beschikbaar is, ziet het er allemaal veelbelovend uit. Wat ook meetelt is dat het overgrote deel van de EA Originals titels vrij goed tot zeer goed uit de verf komen. Met andere woorden: wij zijn heel erg benieuwd naar wat Tales of Kenzara: ZAU ons in april brengt.