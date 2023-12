In onze preview van Prince of Persia: The Lost Crown heb je al kunnen lezen dat wij de release positief tegemoet zien. Ben je benieuwd naar de nieuwe titel van Ubisoft, maar zou je wel wat meer gameplay beelden willen zien voordat je besluit om de game in pre-order te plaatsen? Dan word je op je wenken bediend.

De Franse uitgever heeft een nieuwe video van Prince of Persia: The Lost Crown online gezet en daarin wordt getoond wat je van de gameplay kunt verwachten. Zo komt onder andere het vechtsysteem en het onderzoeken van de wereld aan bod. De gameplay video kan je hieronder bekijken.