Het jaar 2023 gaat de boeken in als één van de betere jaren in games. Er verschenen immers een hoop mooie en goede games, maar ook kwamen er titels uit die wat onder de radar door vlogen. Zo’n game was Atlas Fallen, een titel die zeker leuke dingen deed maar tegelijkertijd niet excelleerde.

In een fiscaal rapport noteert uitgever Focus Entertainment dat de verkopen van Atlas Fallen teleurstellend waren, wat een impact heeft gehad op de winst van het bedrijf. Daarbij gaan ze de game wel een extra kans geven, want er komt extra content aan én een ‘enhanced version’.

Die editie zal ergens in het komende jaar moeten verschijnen tussen april en september. Een officiële aankondiging is nog niet gedaan, maar die volgt in de loop van 2024.