Rocksteady Entertainment werkt inmiddels al jaren aan Suicide Squad: Kill the Justice League, waar de Britse studio voorheen furore maakte met de uitstekende Batman: Arkham trilogie. Aankomende februari moet de game dan eindelijk uitkomen, maar dit is niet de laatste game die zich in het Arkham-universum zal afspelen.

James Gunn – schrijver, regisseur en tegenwoordig ook het opperhoofd bij DC Universe – beantwoordde namelijk de vraag van een fan, die zich afvroeg of het Arkham-universum klaar zou zijn na de release van Suicide Squad. Het antwoord van Gunn is kraakhelder: absoluut niet! Gunn is eveneens groot fan van de games en hij hoopt op veel meer, iets wat hij later opnieuw aangeeft tegenover een andere vraag.

De regisseur heeft de reactie inmiddels verwijderd, wat ons vertelt dat hij mogelijk al iets teveel gezegd heeft. We zullen het in ieder geval moeten afwachten en het zal sowieso nog wel even duren, gezien Suicide Squad nog jaren ondersteuning moet krijgen.