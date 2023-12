Team Ninja werkt momenteel aan Rise of the Ronin, een PS5-exclusieve actiegame met een open wereld die ons naar het 19e-eeuwse Japan brengt. De ontwikkelaar ging in gesprek met Game Informer en daar kwamen enkele interessante weetjes uit.

Je speelt als een naamloze ronin – gaf de titel het al weg? – die werkt als een soort huurling (‘Veiled Edge’ genaamd). Het personage zal echter geen kartonnen bord worden: hij krijgt zijn eigen personaliteit en achtergrondverhaal. Het is niet helemaal duidelijk of hier een character creator bij zal komen kijken.

Deze game zal zich afspelen in de historische Bakumatsu-periode, eigenlijk de laatste dagen van de Edo-periode. Er wordt een vergelijking getrokken met de NioH-games (van dezelfde ontwikkelaar): Rise of the Ronin speelt zich historisch gezien later af dan NioH en er zullen dus ook meer ‘moderne’ zaken in de game zitten, waar NioH eerder traditioneel was. Verwacht hier ook geen supernatuurlijke of paranormale elementen zoals in NioH.

Voor het eerst waagt Team Ninja zich aan een openwereldgame en dit is een echte uitdaging gebleken. Er zullen in totaal drie grote steden zijn die je zal kunnen verkennen: Yokohama, Kyoto en Edo (een historische naam voor Tokio). Uiteraard zal je ook de gebieden rond deze steden kunnen exploreren. Hiervoor kan je beroep doen op je trouwe paard of een zogenaamde ‘glider’ waarmee je de lucht onveilig kan maken.

Ook zal je in Rise of the Ronin enkele beslissingen moeten maken, die invloed zullen hebben op het verhaal. Verwacht echter geen extreem uitgebreide opties, maar er zullen wel verschillende eindes zijn. Deze zijn gebaseerd op de banden die je zal maken met verschillende personages.

“So you have a lot of characters that you meet throughout the story that you can develop bonds with. And a lot of side quests are also tied to these historical figures. And they’re also the system of forming bonds with lands and different locations. So, by helping out people in certain lands, you can deepen your bond with them. A lot of motivation for exploring the world is centered around these systems of bonds with characters and locations.”

Wat betreft de combat, zal je duidelijk de invloeden merken van NioH. Het wordt een uitdagende game, waarbij je goed de aanvalspatronen van je vijanden zal moeten leren. Er zullen ook verschillende wapenstijlen zijn, dus je zal per situatie moeten beslissen welke stijl het beste past. Onze ronin heeft echter meer in zijn arsenaal zitten dan enkel een katana, want je hebt ook (onder andere) geweren en een grijphaak ter beschikking.

Net zoals in NioH (en andere Soulsborne games) zal je ook hier vooruitgang verliezen als je doodgaat. Er is daarnaast echter ook een ander apart XP-systeem, waarbij je geen progressie verliest bij het doodgaan. Verwacht hierover meer details ergens in de toekomst.

Rise of the Ronin verschijnt op 22 maart 2024, check de meest recente trailer nog eens hieronder.