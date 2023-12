Nu het einde van het jaar nadert delen veel ontwikkelaars en uitgevers een groet, zo ook het team achter Starfield. Zij hebben in hun laatste bericht voor dit jaar een paar teasers gezet aangaande hetgeen spelers in 2024 voor de game mogen verwachten.

Recent leerden we al dat er nieuwe manieren om te reizen onderweg zijn naar de game, maar dat is zeker niet alles. Dit wordt opnieuw genoemd met de komst van City Maps en de ondersteuning van mods. Samen met een aantal andere features die in de pijplijn zitten.

Zo werkt Bethesda aan nieuwe manieren om je schip te customizen, alsook opties om de moeilijkheidsgraad naar wens aan te passen. Verder mogen we volgend jaar de eerste verhalende uitbreiding verwachten: Shattered Space.

Helaas blijft het hierbij, want er zijn nog geen details bekendgemaakt over deze nieuwe features. Afsluitend kon Bethesda nog kwijt dat Starfield vanaf februari 2024 ongeveer elke zes weken een update krijgt. Februari markeert het startpunt, dan mogen we een grote update verwachten.