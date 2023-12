Wat zou Batman zijn zonder Alfred? James Bond zonder Q? Een pizza zonder kaas? Juist, een minder succesvolle combinatie. Ook het titulaire team uit Suicide Squad: Kill the Justice League heeft enkele belangrijke figuren aan de zijlijn staan, die ervoor moeten zorgen dat Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang en King Shark hun werk kunnen doen.

Omdat het belangrijk is om de zogenaamde ‘supporting cast’ even in de schijnwerpers te zetten, worden zij nu als onderwerp van de tweede Insider Episode naar voren geschoven. In een maar liefst achttien minuten durende video eisen ze de aandacht op die ze verdienen… en krijgen wij meteen weer heel wat footage uit de game voorgeschoteld. Enjoy!